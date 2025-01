Inter Milan, Samuel commenta: «Milan pericoloso. Lasciate stare lui! Impressionato da Bastoni. Su Palacios posso dirvi che…». Parla l’ex nerazzurro

Walter Samuel, ex difensore dell’Inter, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in avvicinamento alla finale di Supercoppa tra i nerazzurri e il Milan.

FINALE – «Sarà una partita difficile, il Milan è pericoloso, ha la spinta di un nuovo tecnico e questo è pur sempre un derby, anche se non si gioca a San Siro. L’Inter è, comunque, al livello delle più grandi e sta molto bene: contro l’Atalanta meritava di chiuderla già nel primo tempo. Detto questo, bisogna stare sempre con i piedi per terra perché ancora c’è metà stagione davanti. Di sicuro, Inzaghi ha una rosa buonissima e può lottare per tutte le competizioni, ma questo è il periodo in cui serve prudenza».