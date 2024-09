Pagelle Inter Milan: i VOTI ai protagonisti del match

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la sesta giornata di Serie A 2024/25: pagelle Inter-Milan

TOP: Gabbia

FLOP: Leao

Maignan 6.5: Miracoloso su Thuram, poi altri interventi importanti

Emerson Royal 6: Timido nel primo tempo, poi nella ripresa diventa utile

Gabbia 7.5: Grandissima gara difensiva, si toglie la soddisfazione di segnare il gol vittoria

Tomori 6.5: Partita solida contro l’attacco dell’Inter

Theo Hernandez 6.5: Qualche sgroppata in meno del solito ma ottima prestazione di contenimento

Reijnders 7: Primo tempo così così, poi sale in cattedra nella ripresa e pennella l’assist del gol di Gabbia

Fofana 5.5: Va in difficoltà diverse volte

Pulisic 6.5: Avvio di gara di altissimo livello, poi si spegne. Ma il gol vale l’ampia sufficienza – 78′ Okafor sv

Morata 6.5: Corre e gioca per i compagni per tutti i minuti in campo – 78′ Loftus-Cheek sv

Leao 5: Un paio di squilli, ma è troppo evanescente – 88′ Chukwueze sv

Abraham 7: Partita di grandissima sostanza e intensità, gli manca solo il gol – 90’+2 Pavlovic sv