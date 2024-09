Inter Milan, Leao FESTEGGIA dopo il derby: SCATENATO con i tifosi

L’esultanza di Leao dopo la vittoria nel derby contro l’Inter: l’attaccante del Milan si scatena con i tifosi a San Siro

In campo la prestazione non è stata indimenticabile, ma la vittoria cancella tutto e permette di lasciare alle spalle i malumori, almeno per una notte. Rafa Leao può festeggiare la vittoria del Milan sull’Inter. Dopo sei derby persi in maniera consecutiva, i rossoneri spezzano la maledizione grazie al gol di Matteo Gabbia nel finale.

Come detto Leao non si è reso protagonista di una gara spettacolare, ma al fischio finale il portoghese si è scatenato sotto la Curva Sud. Festa grande sul terreno di gioco prima con i compagni e poi con i tifosi