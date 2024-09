Inter Milan, Inzaghi RECUPERA una pedina: resta in DUBBIO un big nerazzurro. Cosa filtra sugli infortunati nerazzurri

Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sugli infortunati dell’Inter a due giorni dal derby contro il Milan.

Ieri Inzaghi ha concesso un giorno di riposo, ma alla Pinetina si sono presentati i giocatori che non hanno preso parte alla trasferta col Manchester City: Arnautovic, Buchanan, Correa, Dimarco e Palacios. L’attaccante austriaco ha smaltito la febbre e quindi sarà recuperato per domani. Restano in dubbio, invece, le condizioni di Dimarco dopo l’affaticamento alla coscia destra patito col Monza. Per lui sarà decisiva la seduta di allenamento di oggi.