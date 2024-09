Inter Milan, INFORTUNIO per il titolarissimo nerazzurro: GRAVE PERDITA per Inzaghi. Le ultimissime sui rossoneri

L’infortunio rimediato da Federico Dimarco al termine di Monza Inter aveva fatto preoccupare un po’ i tifosi interisti, meno Simone Inzaghi, secondo cui si trattava di semplici crampi. Le notizie che arrivano dal giorno dopo il match sulle condizioni dell’esterno non sono però affatto rassicuranti.

Il calciatore avrebbe accusato un affaticamento muscolare ai flessori della coscia destra. Verrà valutato definitivamente nella giornata di martedì 17 settembre ma sarà out contro il Manchester City. Rimane invece in dubbio per il derby del prossimo weekend contro il Milan. A rivelarlo è Sky Sport.