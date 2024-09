Inter Milan, FONSECA sorprende: «Ho GRANDE FIDUCIA, ultimi tre giorni FANTASTICI!». Le parole in conferenza stampa

Paulo Fonseca, attuale allenatore del Milan, si è mostrato in conferenza stampa molto fiducioso in vista del match contro l’Inter di domani. Di seguito le sue dichiarazioni.

BUGIE – «Io non dico bugie. Io quando arrivo qui c’è il derby, partita difficile. Io sono fiducioso perchè una cosa è quando sentiamo che i giocatori sono tristi e non confidenti. Avrei voluto farvi vedere questa settimana di lavoro per farvi vedere lo stato d’animo della squadra. Gli ultimi tre giorni sono stati fantastici, quindi io arrivo alla partita con fiducia. Per questo ho fiducia nel futuro, questa è la verità».