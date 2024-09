Inter Milan, il GESTO di Fonseca nello spogliatoio ha fatto la differenza: così ha daro CORAGGIO alla squadra

Inter Milan, il GESTO di Fonseca nello spogliatoio ha fatto la differenza: così ha dato CORAGGIO alla squadra. Cosa è successo

La parola coraggio è stata scritta in inglese, francese, italiano, portoghese, spagnolo, serbo, tedesco e olandese nello spogliatoio di San Siro dove il Milan è stato per il derby contro l’Inter.

Fonseca, come svela la Gazzetta dello Sport, ha chiesto di personalizzare la stanza solitamente dedicata alla squadra ospite. Come? Facendo scrivere la parola coraggio nella lingua di appartenenza di ogni suo giocatore, sui posti loro assegnati. Un gesto, quello dell’allenatore, per invitare la squadra a scendere in campo senza paura.