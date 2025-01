Inter Milan, Conceicao: «In mezzo alle difficoltà dobbiamo essere uomini, non possiamo dimenticare quest’aspetto!». Le sue dichiarazioni

Conceicao, nuovo tecnico del Milan, presenta la finale di Supercoppa Italiana di domani contro l’Inter. Di seguito le sue parole sullo stato di forma della squadra.

COME STA LA SQUADRA – «Spero che la squadra stia meglio di me, non sto tanto bene. Stiamo preparando questa finale contro un’Inter che è una squadra forte e abituata a vincere negli ultimi anni con lo stesso allenatore e gli stessi giocatori. Noi dobbiamo guardare a noi stessi. In mezzo alle difficoltà dobbiamo essere uomini. Non possiamo dimenticare che abbiamo un giorno di riposo in meno dell’Inter e che abbiamo 4-5 giocatori non al top. Non sarà una scusa alla fine della partita, è la realtà».