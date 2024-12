Inter Como 2-0: Carlos Augusto e Thuram stendono Fabregas

Inter Como 2-0: i nerazzurri di Simone Inzaghi stendono i lagunari a San Siro grazie alle reti di Carlos Augusto e Thuram

Dopo lo sgambetto alla Roma, prossima avversaria del Milan in campionato, il Como paga dazio in casa dei campioni d’Italia. L’Inter supera i lariani con il risultato di 2-0, grazie alle reti di Carlos Augusto e Marcus Thuram, conquistando la quarta vittoria consecutiva in campionato.

I nerazzurri di Simone Inzaghi rispondono alle vittorie di Atalanta e Napoli, tenendo il passo del triplo scudetto.