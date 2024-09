Infortunio Thiaw, SVOLTA arrivata! Fonseca SORRIDE, l’ULTIMO aggiornamento non se lo aspettava NESSUNO

Infortunio Thiaw, svolta arrivata: il tedesco è recuperato ed è stato regolarmente convocato per il derby di questa sera con l’Inter

Importante aggiornamento fornito da Sky in casa Milan in vista del derby di questa sera contro l’Inter a San Siro. Paulo Fonseca può sorridere per le condizioni di Malick Thiaw, difensore che si era fermato per un problema alla caviglia prima della trasferta di Roma contro la Lazio.

Il difensore tedesco ha pienamente recuperato e, come riporta la nota emittente, è regolarmente convocato per la stracittadina di questa sera partendo dalla panchina.