Infortunio Sportiello, c’è la data del rientro in campo! Fonseca sorride, la situazione

Infortunio Sportiello, c’è la data del rientro in campo: l’ex Atalanta pronto a riprendere il posto di vice Maignan. I dettagli

Il gruppo degli infortunati in casa Milan sta per perdere un suo membro. Marco Sportiello è vicino al ritorno in gruppo già dalle prossime settimane. La prima convocazione in stagione si fa sempre più vicina per l’ex giocatore dell’Atalanta.

L’infortunio rimediato a luglio e che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco per diversi mesi sembra superato. Il tempo necessario per riabituarsi all’azione e poi Sportiello potrà riprendere il suo ruolo di secondo a Mike Maignan ora occupato da Torriani.