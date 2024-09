Infortunio Rodri, confermata la ROTTURA DEL LEGAMENTO CROCIATO: il comunicato UFFICIALE del club. Le ultimissime

Il Manchester City, tramite un comunicato ufficiale, ha confermato la rottura del legamento crociato di Rodri. Questa – per tutti gli amanti del calcio – è davvero una notizia pessima. La sua stagione, dunque, può ritenersi praticamente conclusa: il centrocampista spagnolo – in caso d’avanzamento agli ottavi di finale – non potrà incrociare il Milan in ogni caso in Champions League.

IL COMUNICATO UFFICIALE – «Il Manchester City FC può confermare che Rodri ha subito un infortunio ai legamenti del ginocchio destro. L’infortunio si è verificato durante la prima metà del pareggio per 2-2 di questo fine settimana contro l’Arsenal in Premier League. Il centrocampista si è recato in Spagna per chiedere una consulenza specialistica questa settimana, dopo i test iniziali a Manchester. La valutazione è ancora in corso per accertare l’entità completa della lesione e la prognosi prevista. Tutto il Club gli augura una pronta guarigione e

mancity.com ti fornirà aggiornamenti regolari riguardanti la sua riabilitazione».