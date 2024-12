Infortunio Pulisic, Fonseca ragiona sul sostituto: c'è un'ipotesi suggestiva! E a gennaio...

Infortunio Pulisic, Paulo Fonseca sta cominciando a ragionare sul sostituto dell’americano. E a gennaio la società può correre ai ripari

Come riportato dal Corriere dello Sport, in casa Milan c’è grande attenzione alla situazione relativa alle condizioni di Pulisic.

In ogni caso, l’assenza di Pulisic è di quelle veramente pesanti per Fonseca. Dalla sua uscita

in poi a Bergamo, per esempio, il Milan non è più riuscito a creare nulla dalle parti di Carnesecchi. Il suo sostituto, Loftus-Cheek, d’altronde, non ha le caratteristiche e la qualità per fornire al gioco rossonero lo stesso apporto dell’americano. Qualcosa, dunque, si dovrà cambiare in termini tattici, già a partire dalla gara di mercoledì contro la Stella Rossa. Probabile che, con l’inserimento dell’inglese dal primo minuto come trequartista centrale, Fonseca rinunci a Musah esterno per riportare titolare Chukwueze, certamente più attaccante del numero 80. Poi, a gennaio, si dovrà valutare bene la situazione. Se Fonseca continuerà ad optare per Pulisic da 10, gli dovrà essere regalato un profilo che, in assenza dell’americano, sappia farne le veci senza intaccare completamente la forza della squadra.