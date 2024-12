MN24 – Infortunio Pulisic, l’esito degli esami strumentali: lungo stop per il rossonero

Infortunio Pulisic, l’esito degli esami strumentali: lungo stop per il rossonero. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Christian Pulisic, uscito per infortunio dal campo anzitempo contro l’Atalanta, ha svolto questa mattina gli esami strumentali. Di seguito le ultimissime sui tempi di recupero sul giocatore del Milan.

Come appreso dalla nostra redazione l’esterno americano non sarà a disposizione per alcune partite. L’obiettivo è di riaverlo a disposizione per la Supercoppa italiana che si giocherà in Arabia Saudita ad inizio gennaio