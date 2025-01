Infortunio Pulisic, la novità da Milanello è una sentenza sull’americano! Cosa filtra in vista della Juve

Condividi via email

Infortunio Pulisic, l’esterno americano anche oggi sta lavorando a parte a Milanello: pessimismo in vista della gara contro la Juve

Pessime notizie riportate da Sky sulla situazione infortunati in casa Milan e in particolare sulle condizioni di Christian Pulisic.

L’attaccante americano, alle prese con un affaticamento muscolare rimediato martedì contro il Como, non si sta allenando in gruppo, ma sta svolgendo anche oggi un lavoro differenziato. E’ quindi molto complicata una sua convocazione per la trasferta di Torino contro la Juve. Prossime ore decisive.