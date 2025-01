Infortunio Pulisic: triplo cambio all’inizio del secondo tempo di Como Milan

Condividi via email

Infortunio Pulisic, mister Sergio Conceicao ha scelto chi mandare in campo al suo posto. Cambio ad inizio secondo tempo

Nei minuti finali del primo tempo Christian Pulisic ha lasciato il campo a causa di un problema muscolare, lasciando per qualche istante il Milan in dieci contro il Como. Le sue condizioni saranno da valutare in vista della Juventus.

Nel corso dell’intervallo Sergio Conceicao non solo ha scelto il sostituto dello statunitense ma ha effettuato un triplo cambio. Escono anche Bennacer e Morata (entrambi ammoniti) al loro posto Abraham, Jimenez e Musah.