Infortunio Okafor, fissata la data del rientro in campo! Ecco quando Fonseca riavrà a disposizione lo svizzero

Infortunio Okafor, lo svizzero salterà la Supercoppa Italiana in programma i primi di gennaio: rientro a metà mese

Come riportato da Tuttosport, il Milan si appresta ad affrontare domani sera la Roma a San Siro in piena emergenza infortuni.

Assente anche Noah Okafor che non ci sarà nemmeno in Arabia Saudita e che dovrebbe tornare a disposizione intorno a metà gennaio. La speranza di Paulo Fonseca è di riavere gran parte dei calciatori indisponibili, da Pulisic a Leao passando per Musah, per la semifinale del 3 gennaio contro la Juve.