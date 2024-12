MN24 – Infortunio Okafor, svizzero out con la Stella Rossa! Le ultime sulle sue condizioni

Infortunio Okafor, l’esterno sarà out domani contro la Stella Rossa in Champions League: per lui si tratta di lombosciatalgia

Come appreso dalla nostra redazione, Noah Okafor, esterno del Milan, sarà assente per una lombosciatalgia in vista della sfida di domani contro la Stella Rossa in Champions League, gara valida per sesta giornata dell’edizione 2024/2025.

La speranza di Paulo Fonseca è che l’ex Salisburgo possa recuperare per la sfida di domenica sera a San Siro contro il Genoa di Balotelli in campionato.