Infortunio Musah, l’americano convocato contro la Roma? Clamorosa indiscrezione

Infortunio Musah, il centrocampista americano potrebbe a sorpresa essere convocato per la sfida di domenica contro la Roma

Importante aggiornamento fornito da Tuttosport sulla situazione infortunati in casa Milan. Paulo Fonseca, a sorpresa, potrebbe recuperare Yunus Musah, assente dalla sfida di Champions League contro la Stella Rossa, per la gara di domenica sera contro la Roma a San Siro.

Il centrocampista ex Valencia sta facendo passi da gigante e potrebbe clamorosamente bruciare le tappe: la ripresa degli allenamenti a Milanello prevista per il 26 chiarirà ulteriormente la situazione. In alternativa Musah tornerà disponibile per la Supercoppa Italiana di gennaio.