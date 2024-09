Infortunio Morata, slitta il RIENTRO in campo? La situazione verso Venezia, Liverpool e Inter

Infortunio Morata, slitta il RIENTRO in campo? La situazione dell’attaccante spagnolo verso Venezia, Liverpool e Inter

Morata presto arriverà in soccorso di Fonseca e del Milan dopo l’infortunio rimediato al termine della sfida col Torino in cui aveva segnato il suo primo gol in rossonero.

L’attaccante spagnolo, per prudenza, potrebbe saltare la sfida col Venezia, ma sicuramente rientrerà in campo per il big match di Champions League contro il Liverpool e il derby con l’Inter. A riferirlo è la Gazzetta dello Sport.