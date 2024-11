Infortunio Morata, caso ancora aperto con la Spagna: il Milan ha una speranza in vista della Juve

Infortunio Morata, da risolvere l’enigma convocazione con la Spagna: la speranza del Milan è di riaverlo presto a Milanello

Come riferito da Tuttosport, in casa Milan, oltre alle scorie per l’amaro pareggio di sabato a Cagliari, c’è da risolvere anche l’enigma legato alla convocazione da parte della Spagna di Alvaro Morata, attaccante che giovedì in allenamento ha subito un forte trauma cranico in uno scontro con Pavlovic.

Nonostante una prognosi di 10 giorni di assoluto riposo, De La Fuente ha deciso di chiamare comunque il ragazzo: la speranza dei rossoneri è che i medici della Roja confermino la diagnosi e rispediscano praticamente subito Morata a Milanello in vista della sfida del 23 novembre contro la Juve.