Infortunio Morata, PRUDENZA in casa Milan! CONFRONTO con Fonseca, è stata presa QUESTA decisione

Infortunio Morata, prudenza in casa Milan: confronto con Fonseca, niente rischi per lo spagnolo che andrà in panchina col Lecce

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, in casa Milan non c’è nessuna intenzione di correre rischi per la sfida di questa sera contro il Lecce per quanto riguarda le condizioni di Alvaro Morata, fermato da una borsite accusata in allenamento.

Lo spagnolo, di comune accordo con Fonseca, andrà in panchina questa sera per poi ripresentarsi tirato a lucido contro il Bayer Leverkusen in Champions League.