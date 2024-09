Infortunio Morata, clima SERENO in vista del Bayer! Piano CONCORDATO, Fonseca GONGOLA

Infortunio Morata, clima sereno in vista della sfida di martedì contro il Bayer Leverkusen: lo spagnolo ci sarà contro i tedeschi

Come riferito da Tuttosport, in casa Milan c’è grande serenità in vista della sfida di martedì sera in Champions League contro il Bayer Leverkusen dopo l’ottimo successo di ieri sera contro il Lecce in merito alle condizioni di Alvaro Morata.

Morata , dopo essere stato in dubbio, gioca e brilla con un gol e un assist. Sostituito per precauzione, ma il suo contributo è stato enorme.