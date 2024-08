Infortunio Morata: Camarda sarà CONVOCATO per Milan Parma, l’idea di Fonseca per l’attacco

In vista del Parma e non solo il Milan dovrà fare i conti con l’assenza di Morata per infortunio. Per il match sarà convocato Camarda

come riportato da Calciomercato.com Fonseca dovrà sicuramente portarsi un’opzione in più in panchina, per sopperire all’infortunio dello spagnolo. Infatti, Francesco Camarda sarà, con ogni probabilità, aggregato in prima squadra – comincerà dalla panchina – e può diventare una pedina a gara in corso, in caso di necessità.