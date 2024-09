Infortunio Maignan, il GESTO del portiere CARICA i tifosi: l’ha FATTO in vista del derby, ecco cosa FILTRA

Infortunio Maignan, il gesto del portiere carica i tifosi: denti stretti in vista del derby, il francese vuole esserci a tutti i costi

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, tutti in casa Milan hanno tirato un sospiro di sollievo dopo l’esito degli esami a cui si è sottoposto Mike Maignan, portiere francese uscito anzitempo dalla gara contro il Liverpool per una forte botta al ginocchio.

Solo una contusione per l’ex Lille che vuole stringere i denti ed esserci a tutti i costi contro l’Inter domenica sera: solo il ripresentarsi di nuove noie muscolari potrebbero convincerlo al forfait. Ad oggi la sua titolarità non è in dubbio.