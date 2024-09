Infortunio Maignan: Mike in LACRIME, ENTRA il giovanissimo Torriani, DEBUTTO in Milan Liverpool

Infortunio Maignan: ENTRA il giovanissimo Torriani, debutto in Milan Liverpool. Il classe 2005 sostituisce il francese

Al 52′ di Milan Liverpool è arrivato il debutto di Torriani al posto di Maignan che è uscito in lacrime a causa di un infortunio.

Per il classe 2005, portato in Prima Squadra da Fonseca a causa dell’assenza di Sportiello, si tratta dell’esordio in rossonero e anche in Champions League. Torriani è cresciuto nelle giovanili del Milan e si era messo in evidenza nel precampionato.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI MILAN LIVERPOOL