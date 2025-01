MN24 – Infortunio Loftus-Cheek, tegola per Conceicao! Inglese assente col Cagliari, le ultime sulle condizioni

Condividi via email

Infortunio Loftus-Cheek, il centrocampista inglese ha avuto una ricaduta ai flessori e sarà rivalutato tra una settimana

Come appreso dalla redazione di Milannews24, Sergio Conceicao, tecnico del Milan, perde un’importante pedina in vista della gara di domani sera a San Siro contro il Cagliari.

Ruben Loftus-Cheek, nella giornata di ieri, ha accusato una ricaduta e domani non sarà a disposizione per la sfida contro il Cagliari. L’inglese verrà rivalutato tra circa una settimana per il riacutizzarsi del problema ai flessori della coscia destra.