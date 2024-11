Infortunio Leao, Fonseca sorride: rassicurazione del portoghese, tutti i dettagli

Infortunio Leao, Paulo Fonseca può sorridere: il portoghese non desta preoccupazione in vista dello Slovan Bratislava

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, in casa Milan non c’è nessuna preoccupazione per le condizioni di Rafael Leao.

Il portoghese è uscito da San Siro zoppicante, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni in vista della sfida di Champions League di domani sera in casa dello Slovan Bratislava. L’attaccante portoghese sarà regolarmente titolare contro la squadra slovacca in una partita delicatissima per la qualificazione agli ottavi di finale.