Infortunio Jovic, l’ultima novità spiazza Fonseca: rebus clamoroso e decisione inaspettata

Infortunio Jovic, l’attaccante out ieri contro il Cagliari ma regolarmente convocato dalla Serbia: Fonseca spiazzato dalla punta

Come riportato da Tuttosport, in casa Milan prosegue il mistero relativo alle condizioni di Luka Jovic. L’attaccante classe ’97 infatti non è stato convocato per Cagliari a causa di alcuni problemi legati alla pubalgia ma ha regolarmente risposto alla convocazione della Serbia.

La decisione è sorprendente tanto che lo stesso Fonseca è rimasto spiazzato: da capire ora se Jovic rimarrà regolarmente a disposizione o tornerà a Milanello dopo i controlli dello staff sanitario serbo.