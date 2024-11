Infortunio Icardi, tegola clamorosa per l’ex obiettivo rossonero: è successo nel match di Europa League

Infortunio Icardi, tegola clamorosa per l’ex obiettivo del Milan di quest’estate: è successo nel match di Europa League, tempi lunghi

Brutto infortunio per Mauro Icardi durante il match di Europa League tra Galatasaray e Tottenham. L’attaccante ex obiettivo estivo del Milan ha rimediato la rottura del crociato ed è uscito in barella durante la gara.

Tempi chiaramente lunghi per il ritorno in campo dell’argentino. Non prima dei rituali 7 mesi e, dunque, stagione finita in anticipo per l’attaccante.