Infortunio Gimenez, sospiro di sollievo per il Milan: le ultime dall’Olanda sulle sue condizioni

Condividi via email

Infortunio Gimenez – Il Milan può ancora sperare sul centravanti del Feyenoord. Arrivano novità sull’attaccante messicano

Santiago Gimenez ha lasciato il campo nel corso del primo tempo di Lille-Feyenoord, le sue condizioni però non sembrano essere così gravi da compromettere la trattativa di calciomercato con il Milan.

Stando a quanto riportato da Luca Bianchin, giornalista de La Gazzetta dello Sport, dall’Olanda riferiscono che il messicano potrebbe essere disponibile per giocare anche domenica. Per questo i rossoneri verosimilmente possono continuare a spingere per l’obiettivo.