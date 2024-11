Infortunio Gabbia, oggi giornata decisiva a Milanello! Dita incrociate, cosa filtra sul centrale

Infortunio Gabbia, oggi sarà la giornata decisiva per il difensore centrale: l’italiano tornerà ad allenarsi in gruppo. Ecco cosa filtra

Come riportato dal Corriere dello Sport, quella di oggi in casa Milan sarà una giornata importante in vista della gara di sabato pomeriggio contro la Juve.

Fonseca conta di recuperare Matteo Gabbia per la sfida a Thiago Motta; il centrale italiano ha svolto anche ieri una seduta personalizzata, ma si è molto ottimisti sul suo completo recupero: oggi, infatti, dovrebbe allenarsi regolarmente con il resto del gruppo squadra durante l’allenamento pomeridiano a Milanello.