MN24 – Infortunio Gabbia, Conceicao sorride: è successo a Milanello, le ultime verso il Cagliari

Infortunio Gabbia, Sergio Conceicao può sorridere: il difensore si è oggi allenato a Milanello e sarà disponibile col Cagliari

Come appreso da Milannews24, Sergio Conceicao può sorridere in vista della gara di sabato sera a San Siro contro il Cagliari, prima gara dopo la vittoria di Riyad in Supercoppa Italiana.

Le buone notizie arrivano da Matteo Gabbia che oggi è tornato ad allenarsi in gruppo dopo che in Arabia Saudita aveva saltato gli ultimi allenamenti pre Inter a causa della sindrome influenzale che aveva colpito anche lui.