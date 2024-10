Infortunio Gabbia, dialogo tra Fonseca e il difensore! Speranza Bruges, ecco come sta il centrale

Infortunio Gabbia, confronto tra il difensore e Fonseca: niente rischi ieri dopo il fastidio muscolare al polpaccio. I dettagli

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’assenza di Matteo Gabbia nella sfida vinta ieri pomeriggio dal Milan contro l’Udinese (1-0 con gol di Chukwueze) non è di certo passata inosservata anche se Pavlovic e Thiaw hanno disputato una grande partita.

Il centrale, reduce dalla convocazione in Nazionale, ha accusato un fastidio al polpaccio che lo mette in dubbio anche per la gara di martedì in Champions League contro il Bruges. Nessuna preoccupazione ma non verranno corsi particolari rischi.