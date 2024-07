Infortunio Florenzi, è rottura del legamento. Ora rientro e intervento: svelati i prossimi passaggi per il terzino

L’infortunio di Alessandro Florenzi è alla fine più grave del previsto. Lo scontro con Haaland nel corso dell’amichevole tra Manchester City e Milan aveva subito fatto presagire il peggio.

Nella giornata di ieri è arrivata la conferma della stessa società rossonera: c’è rottura del legamento, che costringerà il giocatore a finire sotto i ferri. Come confermato dalla Gazzetta dello Sport, Florenzi rientrerà in Italia per sottoporsi all’operazione.