MN24 – Infortunio Chukwueze, il giocatore è rientrato a Milanello: le ultime sugli esami

Infortunio Chukwueze, le ultimissime notizie sul calciatore rossonero nigeriano che ha accusato un problema fisico con la sua nazionale

Il Milan è in ansia per le condizioni fisiche di Samuel Chukwueze. Il calciatore nigeriano, durante la partita contro la Libia, ha accusato un problema fisico che potrebbe tenerlo ai box per un po’ di tempo.

Come appreso dalla nostra redazione l’ex calciatore del Villarreal è rientrato questa mattina al Centro Sportivo di Milanello. Nelle prossime ore sono previsti gli esami strumentali.