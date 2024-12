Infortunio Chukwueze, tegola per il Milan! Il nigeriano si ferma, le ultime

Infortunio Chukwueze, grossa tegola per il Milan in vista della Supercoppa Italiana: problema muscolare per l’esterno nigeriano

Tegola per i rossoneri di Paulo Fonseca durante il secondo tempo di Milan-Roma.

Al 57′ infatti si ferma anche Chukwueze per quello che potrebbe essere un problema al flessore. Al suo posto dentro l’ex della gara, Tammy Abraham. Brutta notizia per il Milan, già orfano dei suoi esterni Leao e Pulisic. In vista della Supercoppa Italiana aumenta dunque il numero degli indisponibili rossoneri.