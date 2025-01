Infortunio Calhanoglu, l’ex Milan è tornato ad allenarsi: adesso testa al derby!

Condividi via email

Infortunio Calhanoglu, il turco ora guarda al derby e sorride! Lo scatto postato sui social dopo l’allenamento ad Appiano Gentile

L’infortunio al soleo sembra ormai superato e Hakan Calhanoglu torna a sorridere. Il turco punta a tornare tra i convocati dell’Inter per il derby di domenica contro il Milan. Ennesimo derby da ex per il centrocampista, che ieri ha assistito alla sfida di Champions League dei nerazzurri contro il Monaco dagli spalti di San Siro, sostenendo i propri compagni. Domenica potrebbe già essere uno di loro.

Calhanoglu ha pubblicato sui social una foto in spogliatoio con la frase «Back» a testimoniare come sia realmente tornato.