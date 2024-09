MN24 – Infortunio Calabria, SVOLTA per quanto riguarda il terzino! L’ultimo AGGIORNAMENTO fa felice Fonseca

Infortunio Calabria, svolta per quanto riguarda le condizioni del terzino rossonero: oggi già in gruppo, Fonseca sorride

Come appreso dalla nostra redazione, ci sono ottime notizie in casa Milan per quanto riguarda le condizioni di Davide Calabria, uscito ieri nel corso del secondo tempo della sfida in Champions League contro il Liverpool per un problema al polpaccio.

Oggi Calabria ha regolarmente recuperato in gruppo e dunque sarà a disposizione per il derby di domenica contro l’Inter giocando il posto da titolare con Emerson Royal.