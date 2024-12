Infortunio Bennacer, l’algerino spiazza Fonseca! Ha messo nel mirino quella partita, incredulità a Milanello

Infortunio Bennacer, il centrocampista algerino del Milan vuole anticipare i tempi: nel mirino la gara del 29 dicembre contro la Roma

Intervenuto a Sky, Baiocchini, noto giornalista, ha fornito questo importante aggiornamento in casa Milan sulle condizioni di Ismael Bennacer:

PAROLE – «Bennacer: l’obiettivo sarebbe tornare tra i disponibili per Milan-Roma, 29 dicembre. Questo aiuta la dirigenza del Milan a non tornare velocemente sul mercato, anche se il Milan da quello che mi risulta lo sta ugualmente cercando un centrocampista per gennaio».