Infortunio Abraham: l’attaccante salterà Roma Latina, le CONDIZIONI dell’obiettivo del Milan

Brutte notizie per Abraham, obiettivo del calciomercato Milan. L’attaccante salterà per infortunio Roma Latina, le condizioni

Alle porte della prima amichevole stagionale tra Roma e Latina, De Rossi non potrà contare sull’organico al completo. Abraham , infatti, non sarà a disposizione.

Come riportato da il Romanista l’obiettivo del calciomercato Milan si è fermato per un problema al muscolo obliquo addominale destro. Intanto il calciatore sta effettuando terapia specifica in via precauzionale, resterà ai box per evitare ogni sorta di ulteriore peggioramento