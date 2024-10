Infortunio Abraham, nuovo stop per l’attaccante inglese: abbandona il campo – VIDEO. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Sta terminando proprio in questi minuti il match tra il Milan e l’Udinese. Abraham, a pochi minuti dal suo ingresso in campo, sbaglia un gol già fatto ed esce dal campo per infortunio.

Al calciatore inglese, infatti, è nuovamente uscita la spalla. Adesso non ci resta che attendere notizie più approfondite: attualmente, nel ruolo di attaccante centrale, è entrato Ruben Loftus-Cheek.