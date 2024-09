Infortunati Milan, Fonseca SORRIDE! In quattro a Milanello, LUI recupera per il Venezia

Infortunati Milan, Paulo Fonseca può sorridere: in quattro a Milanello nonostante i giorni di riposo. Thiaw arruolabile col Venezia

In casa Milan prosegue il recupero dei calciatori attualmente infortunati in vista della ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali attualmente in corso.

Secondo La Gazzetta dello Sport ieri a Milanello oltre a Morata hanno lavorato anche Thiaw, che sembra recuperabile per la gara con il Venezia, Sportiello, out ancora per almeno 2 mesi, e Florenzi che sarà assente fino a primavera.