Infortunati Milan, la notizia sorprende: niente riposo, ecco il programma dei prossimi giorni

Infortunati Milan, i calciatori al momento indisponibili proseguiranno le cure a Milanello anche nei giorni di festa: le ultime

Paulo Fonseca, tecnico del Milan, ha dato tre giorni riposo ai calciatori rossoneri in vista delle imminenti festività natalizie. C’è però un dettaglio da non trascurare.

Milanello rimarrà dunque chiuso in questi giorni, tranne che per gli infortunati. Scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport, infatti, che sia stamattina che domani il centro sportivo rossonero sarà a disposizione degli infortunati, che si dovranno presentare per sottoporsi a terapie o a sedute differenziate in campo o in palestra.