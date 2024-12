Infortunati Milan, il punto dall’infermeria rossonera: loro puntano al match contro la Roma

Infortunati Milan, il punto dall’infermeria rossonera: questi giocatori puntano al match contro la Roma di domenica prossima

Questa mattina Sky Sport ha fatto il punto infortunati in casa Milan. I rossoneri dopo la vittoria contro il Verona di ieri sera guardano già a domenica prossima per il match di San Siro con la Roma.

Secondo Sky, potrebbero rientrare dall’infortunio Bennacer, Jovic e Pulisic. Tutti e tre stanno recuperando e potrebbero rientrare in gruppo in settimana. Tanta fiducia anche per Rafael Leao. Ancora out invece Florenzi, Loftus-Cheek, Okafor e Musah.