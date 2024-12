Infortunati Milan, loro tre puntano la Juventus in Supercoppa: c’è speranza

Infortunati Milan, Leao, Loftus-Cheel e Musah puntano la semifinale in Arabia contro la Juventus in Supercoppa: c’è speranza

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, la situazione infortunati Milan mira solo alla semifinale di Supercoppa, in particolare per tre giocatori. Si tratta di Leao, Musah e Loftus-Cheek, che vogliono esserci contro la Juventus in Arabia.

Verso la Roma, invece, dovrebbero rientrare Bennacer, Pulisic e Luka Jovic. Soprattutto l’algerino rientrerà tra i convocati dopo diversi mesi. Ad inizio settimana ha effettuato il primo allenamento in gruppo.