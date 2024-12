Infortunati Milan, il punto dopo l’allenamento di questa mattina: Pulisic resta in dubbio!

Come riporta Luca Bianchin sul suo profilo X, ci sono aggiornamenti sul punto infortunati Milan. Dopo l’allenamento di questa mattina Pulisic resta a rischio per la Roma: il giocatore ha svolto lavoro personalizzato.

Confermati i piani di rientro per Jovic e Bennacer: domenica andranno in panchina. Musah e Loftus-Cheek puntano la Supercoppa.

Christian Pulisic ha fatto anche stamattina allenamento personalizzato per il problema a un polpaccio: è a rischio per domenica sera con la Roma.



Confermati i piani di rientro per Jovic e Bennacer: domenica andranno in panchina.



Musah e Loftus-Cheek puntano la

Supercoppa. pic.twitter.com/I2Tj56oPTg