Infortunati Milan, cosa filtra in vista del Brugge? Notizia incredibile da Milanello, tutti i dettagli

Infortunati Milan, Abraham verso il forfait contro il Brugge, più ottimismo per Gabbia che dovrebbe andare in panchina

Come riferito dal Corriere della Sera, in casa Milan si sta analizzando anche la situazione legata all’infermeria e in particolare alle condizioni di Abraham, uscito sabato contro l’Udinese per un problema alla spalla a 5 minuti dal suo ingresso in campo, e di Gabbia, fermato da un fastidio muscolare prima della gara coi friulani.

Secondo il noto quotidiano, il centravanti salterà la gara europea puntando al rientro già sabato contro il Bologna mentre c’è più ottimismo per l’italiano: l’ematoma si sta assorbendo e quindi ci sono buone chance di vederlo tra i convocati per il Brugge.