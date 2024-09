Indagine Ultras Milan, De Siervo SPIEGA: «Va seguito il MODELLO inglese, ecco perchè»

Indagine Ultras Milan, Luigi De Siervo, AD della Lega Serie A, ha commentato la vicenda emersa oggi: le sue dichiarazioni

L’amministratore delegato della Lega Serie A De Siervo ha parlato della battaglia contro la pirateria del campionato italiano. Di seguito le sue parole all’evento ‘Ricette di innovazione’ all’Università Milano-Bicocca.

INDAGINI SULLE CURVE DI INTER E MILAN – «Credo che sia un intervento importante e che le forze dell’ordine stanno costantemente monitorando quello che avviene anche negli stadi. Da questo punto di vista le informazioni sono ancora poche, ma credo che questo vada nella logica di rendere gli stadi luoghi aperti, in cui si possa andare serenamente anche con le famiglie e questo lo auspichiamo da tempo. L’obiettivo non solo nostro, ma del calcio globale, è fare in modo che le famiglie tornino agli stadi. Questo presuppone da un lato l’evidente presa di responsabilità del calcio che deve modificare e ristrutturare gli stadi, come è avvenuto con successo a Bergamo. Dall’altra le Forze dell’Ordine devono cercare di fare un lavoro attento per individuare quelle frange di tifo organizzato, se guardiamo all’Inghilterra si possono eliminare, che ha degli obiettivi totalmente contrari all’ordine costituito».

LE PAROLE DI DE SIERVO