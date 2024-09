Indagine Ultras Milan, la MOSSA di Chinè AGITA i tifosi rossoneri! Scende in campo la giustizia sportiva. ULTIMISSIME

Indagine Ultras Milan, entra in campo la giustizia sportiva: Chinè ha chiesto agli atti alla Procura di Milano. Tutti i dettagli

Come riportato dall’ANSA, la Giustizia Sportiva presieduta da Chinè ha chiesto gli atti alla Procura di Milano sull’indagine degli Ultras di Milano:

PAROLE – «Si muove la giustizia sportiva dopo l’inchiesta giudiziaria di Milano sulle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle curve di Inter e Milan, che ha portato stamattina a diciannove misure cautelari nei confronti di esponenti ultras. Come riporta l’ANSA, il procuratore federale della Figc, Giuseppe Chinè, sta infatti chiedendo in queste ore ai pm della Procura della Repubblica di Milano l’ordinanza di custodia cautelare e gli atti di indagine non coperti da segreto. L’intento é verificare eventuali condotte “rilevanti” per l’ordinamento sportivo, da parte delle due società o di loro tesserati. Le due squadre non sono indagate sotto il profilo penale nell’ambito dell’inchiesta sui giri delle curve milanesi».